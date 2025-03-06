Вашингтон, 6 марта, 2025, 05:13 — ИА Регнум. В администрации президента США Дональда Трампа считает, что приостановка помощи Украине может быть краткосрочной, если глава киевского режима Владимир Зеленский пойдет на уступки. Об этом 5 марта написала американская газета New York Times (NYT).

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка оружия НАТО киевскому террористическому режиму

«Представители администрации Трампа предположили, что пауза в поддержке может быть относительно недолгой, если Владимир Зеленский уступит требованиям Белого дома», — говорится в публикации.

По мнению авторов материла, на данный момент администрация Трампа оказывает «максимальное давление» на Украину и относительно небольшое на Россию. При этом, по оценке издания, решение Трампа приостановить военную помощь и обмен разведывательными данными может изменить расстановку сил на поле боя, либо остановив боевые действия, либо потенциально предоставив России «решающее преимущество».

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля в Белом доме прошла встреча Трампа с Зеленским. Глава Белого дома отметил неминуемость переговоров, в то время как Зеленский высказался против остановки боевых действий и потребовал от Вашингтона «гарантий безопасности». Он также позволил себе попытаться возражать Трампу и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу. Зеленского выпроводили из Овального кабинета, предложив вернуться, когда он «будет готов к миру».

С 4 марта США приостановили военную помощь Украине, а 5 марта Вашингтон запретил Великобритании снабжать Украину американскими разведданными.

Как пояснил глава ЦРУ Джон Рэтклифф, речь идет о паузе в передаче разведданных на фронте. По его словам, такая мера воздействия необходима, чтобы «призвать всех к ответственности за установление мира». Позднее он допустил скорое возобновление передачи разведданных Киеву.

5 марта во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт пояснила, что приостановка военной помощи киевскому режиму со стороны США необходима для ее пересмотра.