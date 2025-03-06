Москва, 6 марта, 2025, 04:52 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) введет скидку в 50% на билеты на поездах дальнего следования для детей от 10 до 18 лет. Соответствующее решение принято правительством РФ, документ опубликован на сайте правовой информации.

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Согласно документу, скидка распространяется исключительно на проезд на скоростных поездах. Скидка будет предоставляться на проезд в плацкарте, общих вагонах, а также в вагонах 2-го и 3-го классов в электропоездах и дизельпоездах.

Сегодня льгота предоставляться школьникам лишь с сентября по май, а для ее получения необходимо предоставить справку из учебного заведения.

Как передавало ИА Регнум, в конце февраля правительство России разрешило с 1 сентября 2025 года применять биометрию при оформлении билета и посадке на поезда дальнего следования при наличии у перевозчика такой технической возможности. Так, при оформлении проездного документа на поезд дальнего следования будет допускаться идентификация пассажира с использованием в том числе государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных» при наличии у перевозчика технической возможности.

Кроме того, с 1 сентября будет возможна и посадка пассажира на поезд дальнего следования с применением биометрии.