В РФ введут для детей скидку в 50% на проезд в поездах дальнего следования
Москва, 6 марта, 2025, 04:52 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) введет скидку в 50% на билеты на поездах дальнего следования для детей от 10 до 18 лет. Соответствующее решение принято правительством РФ, документ опубликован на сайте правовой информации.
Согласно документу, скидка распространяется исключительно на проезд на скоростных поездах. Скидка будет предоставляться на проезд в плацкарте, общих вагонах, а также в вагонах 2-го и 3-го классов в электропоездах и дизельпоездах.
Сегодня льгота предоставляться школьникам лишь с сентября по май, а для ее получения необходимо предоставить справку из учебного заведения.
Как передавало ИА Регнум, в конце февраля правительство России разрешило с 1 сентября 2025 года применять биометрию при оформлении билета и посадке на поезда дальнего следования при наличии у перевозчика такой технической возможности. Так, при оформлении проездного документа на поезд дальнего следования будет допускаться идентификация пассажира с использованием в том числе государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных» при наличии у перевозчика технической возможности.
Кроме того, с 1 сентября будет возможна и посадка пассажира на поезд дальнего следования с применением биометрии.