Вашингтон, 6 марта, 2025, 04:49 — ИА Регнум. Главу киевского режима Владимира Зеленского назвал «полным психопатом» сын президента США Дональд Трамп — младший 5 марта в соцсети X, но практически сразу удалил публикацию.

Gage Skidmore Дональд Трамп — младший

Таким образом он прокомментировал пост пользователя в социальной сети X, где говорится, что Зеленский не будет вести переговоры с Россией.

«Этот тип — полный психопат. Видимо, он и его дружки недостаточно натырили наших денег, поэтому он будет продолжать отправлять украинских мужчин и мальчиков на убой вместо того, чтобы даже пробовать говорить о мире», — так прокомментировал сын Трампа публикацию пользователя соцсети X о том, что Зеленский не намерен вести переговоры с Россией.

Комментарий сына Трампа опубликован в 02:14 мск, но практически сразу удалён хозяином аккаунта.

Ранее ИА Регнум сообщало, что сын Трампа осудил мобилизацию на Украине, назвав её абсолютным злом. Он сделал репост видео из Львова, на кадрах которого сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) насильно мобилизуют неизвестного мужчину на улице. При этом мужчина в момент принудительной мобилизации гулял с собакой, которая осталась одна, когда её хозяина увезли.

Ранее старший сын главы Белого дома удивился, как США могли стать союзником Украины. По его словам, Штатам надо было выбирать союзником Россию и поставлять оружие ей, но не Киеву. Он также охарактеризовал Украину как страну, где «Чернобыль и собаки, устойчивые к радиации».