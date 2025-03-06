Вашингтон, 6 марта, 2025, 04:25 — ИА Регнум. Ликвидации палаток бездомных потребовала от мэра Вашингтона Мюриэль Боузер администрация президента США Дональда Трампа. Об этом 5 марта написал сам американский лидер в своей социальной сети Truth Social.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп

«Мы уведомили мэра Вашингтона, округ Колумбия, что она должна убрать все неприглядные палатки бездомных в городе, особенно те, которые находятся снаружи государственного департамента и возле Белого дома», — уточнил Трамп в публикации.

Трамп призвал сделать город чистым и безопасным, чтобы американцы снова могли гордиться своей «великой столицей». Президент США пригрозил, что в случае, если столичные власти не выполнят его требование, в ситуацию вмешается федеральное правительство.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в конце декабря агентство Bloomberg со ссылкой на министерство жилищного строительства и городского развития Соединённых Штатов написало, что количество бездомных в стране достигло максимального уровня за всю историю наблюдений. Так, по информации ведомства, в январе 2024 года 771 480 человек в США оказались бездомными на одну ночь. Это было на 18% больше, чем фиксировалось в 2023 году.

Кроме того, в 2024 году резко выросло число бездомных в семьях с детьми: прирост за год составил 39%, до 259 473 человек.