Вашингтон, 6 марта, 2025, 04:15 — ИА Регнум. Страны Европейского союза будут вынуждены самостоятельно обеспечивать свою оборону, пока не умрет президент США Дональд Трамп. Такое мнение высказал европейский дипломат изданию Politico.

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«Расходы на оборону становятся фиксированной статьей расходов. Мы потушили Солнце, и теперь нам нужно каждый день платить за отопление… Каждый день нужно платить за боеприпасы, по крайней мере, в течение нескольких лет, пока Трамп не умрет», — заявил изданию анонимный дипломат.

По его словам, страны ЕС не пришли к консенсусу о перенаправлению расходов на оборону, а разногласия внутри сообщества могут нивелировать смысл дискуссии об этом.

«В общем: это будет нелегко», — считает дипломат.

Как передавало ИА Регнум, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 4 марта сообщила, что отправила лидерам 27 стран Евросоюза план перевооружения ЕС с бюджетом в размере €800 млрд. Предложение фон дер Ляйен предполагает, что страны союза за счет национальных бюджетов в течение четырех лет выделят дополнительно на оборону €650 млрд. Еще €150 млрд ЕС предложит в виде займов. Ожидается, что совместные усилия позволят сделать расходы более эффективными.

Глава Еврокомиссии считает, что нужно в том числе мобилизовать частный сектор и перераспределить другие фонды ЕС, чтобы перенаправить финансирование на оборону из других источников. План предполагается обсудить 6 марта на саммите Евросоюза в Брюсселе.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас в январе также призвала наращивать оборонные расходы в странах ЕС. Она предложила делать это за счет сокращения трат на образование и здравоохранение. По ее мнению, Европе нужно готовиться к войне с Россией.

Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года назвал бредом предположения, будто Россия готовится напасть на Европу. Он счел эти обвинения частью антироссийской кампании, запущенной для оправдания увеличения военных расходов и гонки вооружений.