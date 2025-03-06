Вашингтон, 6 марта, 2025, 03:40 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп пригрозил членам радикального палестинского движения ХАМАС смертью, если они не освободят всех израильских заложников и не вернут тела «немедленно».

IMAGO/CNP / MediaPunch/Global Look Press

«Освободите всех заложников сейчас, а не потом, и немедленно верните все тела убитых вами людей, или для вас все кончено», — написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Вместе с этим Трамп обратился к жителям сектора Газа и пригрозил им, если ХАМАС откажется отпускать заложников. По его словам, жителей сектора Газа ждет «прекрасное будущее», но не в том случае, если ХАМАС будет удерживать заложников.

«Если вы это сделаете — вы умрете! Примите разумное решение. Освободите заложников сейчас, иначе потом придется чертовский сильно расплатиться!» — заявил глава Белого дома.

Как передавало ИА Регнум, 23 февраля в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проинформировали о приостановке освобождения более 600 палестинских заключенных из тюрем из-за «унизительных церемоний» радикального палестинского движения ХАМАС при освобождении израильских заложников.

В середине января Израиль и ХАМАС в ходе переговоров при посредничестве Катара, Египта и США заключили соглашение о временном перемирии в секторе Газа. Оно должно проходить в три этапа: первый — Израиль выведет войска из Газы, а ХАМАС освободит 33 заложника, второй — освобождение оставшихся израильских заключенных и постоянное прекращение огня, третий — обмен телами погибших.

Движение ХАМАС 22 февраля освободило последних в рамках первого этапа перемирия заложников. Израиль в рамках обмена должен был освободить из тюрем 602 палестинских заключенных, среди которых как минимум один с пожизненным сроком.

27 февраля ХАМАС передало Международному Красному Кресту тела четырёх израильских заложников.