Нью-Йорк, США, 6 марта, 2025, 03:38 — ИА Регнум. Проверку в колледже Барнард проводит полиция Нью-Йорка после получения сообщения о заложенном взрывном устройстве. Об этом 5 марта сообщила пресс-служба департамента полиции города в соцсети X.

TreptowerAlex Полиция Нью-Йорка. США

«Полиция Нью-Йорка реагирует на угрозу взрыва в центре Мильштейна в колледже Барнард, проводится эвакуация здания», — уточняется в сообщении департамента.

На территории колледжа проводится эвакуация, полиция предупредила граждан, что всем, кто откажется покинуть здание, грозит задержание и арест.

По данным телеканала ABC News, информацию об угрозе взрыва в полиции получили после того, как на территорию учебного заведения проникла группа протестующих в масках. Демонстранты устроили акцию в защиту Палестины, прервав учебный процесс.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Эрмитаж временно закрыл вход в Зимний дворец из-за поступившего анонимного сообщения об угрозе безопасности. 17 января после звонков о минировании из двух зданий в Петербурге эвакуировали 755 человек. Звонки поступили из США. Силовики обследовали здания и убедились, что угроза отсутствует. В этот же день экстренные службы после получения серии сообщений о минировании проверяли и иные объекты, в том числе 16 учреждений образования. Угрозы не подтвердились.