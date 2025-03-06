Вашингтон, 6 марта, 2025, 03:06 — ИА Регнум. Строительство стены на границе с Мексикой президент США Дональд Трамп рассчитывает завершить к концу его второго срока на посту главы государства в 2029 году. Такое мнение 5 марта выразил вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции в населенном пункте Игл-Пасс в штате Техас на американо-мексиканской границе.

Иван Шилов ИА REGNUM Граница Мексики и США

«Думаю, президент надеется, что к концу срока мы достроим всю пограничную стену целиком. И, конечно, речь идет о физической структуре, о самой пограничной стене», — пояснил вице-президент.

Кроме того, Вэнс рассказал о различных современных технологичных решениях на основе искусственного интеллекта, повышающих эффективность охраны границы, с которыми он ознакомился.

«Например, камера, не человек, а камера засекает в двух милях (около 3,2 км. — Прим. ред.) от нас кого-то, кто собирается пересечь южную границу. Может быть, это какой-то зверек в пустыне. А может, это человек с оружием за спиной», — отметил вице-президент.

Вэнс добавил, что урегулирование миграционного кризиса является приоритетной задачей для действующей администрации Белого дома.

Вице-президент Вэнс, глава Пентагона Пит Хегсет и директор Национальной разведки Тулси Габбард совершают рабочую поездку в приграничные районы в связи с миграционным кризисом на южной границе Соединённых Штатов.

Возведение разделительной стены на границе с Мексикой стало одним из главных пунктов предвыборной программы Трампа в 2016 году. После прихода к власти Джозефа Байдена строительство остановили.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Трамп в предвыборной кампании обещал остановить поток мигрантов, попадающих в страну через Мексику. 20 января в инаугурационной речи он заявил, что введёт на южной границе чрезвычайное положение и отправит туда войска.

22 января Трамп приостановил незаконный въезд граждан через южную границу США. Телеканал CNN сообщил, что руководство США направило дополнительные силы на укрепление границы с Мексикой, в течение ближайших двух дней туда прибудут тысячи военнослужащих. По данным журналистов, в настоящее время на южной границе США находятся 2,2 тыс. военных, базирующихся в городе Эль-Пасо в штате Техас. Они помогают таможенникам и пограничникам, выполняя в основном логистические и бюрократические задачи.

Нелегалов будут ежедневно депортировать из США военными самолётами, сообщил 25 января куратор Белого дома по вопросам безопасности границ Томас Хоман. Число незаконно находящихся в США граждан он оценил в 11 млн.