Москва, 6 марта, 2025, 02:57 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом о цели приезда нового посла Франции в Москву после сказанных французским президентом Эммануэлем Макроном слов о том, что Россия якобы представляет угрозу Европе.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Мария Захарова

По словам Захаровой, выступление французского президента вышло «по-настоящему весенним».

Вместе с этим представитель внешнеполитического ведомства напомнила, что в Москву в ближайшее время прибудет новый посол Франции.

«Он намедни делился своими мыслями о желании развивать отношения с нашей страной. А вот сегодня его президент Макрон признался, что мир в Европе для Франции не в приоритете, что Россию они собираются «утихомирить», ну и остальное из этой же серии. Так зачем к нам едет посол Франции, хотелось бы уточнить ещё раз?» — задалась вопросом Захарова в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, Макрон вечером 5 марта в ходе обращения к нации назвал Россию «угрозой для всей Европы». По его мнению, Россия якобы представляет угрозу европейским странам в воздушном пространстве, в социальных сетях и киберпространстве. Он добавил, что конфликт на Украине стал мировым и якобы представляет угрозу безопасности Европы.

Во время обращения Макрон сообщил о решении начать «стратегическую дискуссию» об использовании ядерного оружия Франции для защиты стран Евросоюза. Президент Франции также анонсировал скорое собрание начальников генштабов некоторых стран для обсуждения возможного размещения контингента на Украине.