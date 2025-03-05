Харьков, Украина, 6 марта, 2025, 02:20 — ИА Регнум. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) стреляли в военнообязанного и разбили стекла в его автомобиле, пытаясь насильно мобилизовать мужчину в украинском городе Харькове. Об этом 5 марта сообщило украинское издание «Страна. ua».

ИА Регнум ТЦК

Женщина, лично наблюдавшая инцидент, рассказала, что 15 сотрудников ТЦК остановили автомобиль, в котором находился её брат, и потребовали у мужчины документы. В ходе разговора один из военкомов выстрелил, после чего мужчина убежал и ему удалось уйти от преследования через дворы. Сотрудники ТЦК не догнали военнообязанного, но вернулись и в качестве мести разбили стёкла в его автомобиле.

Владелец автомобиля позднее вернулся на место происшествия и вызвал полицию. Полицейские нашли на месте инцидента стреляную гильзу.

Ранее ИА Регнум сообщало, что мужчина в украинском городе Черкассы попал под автомобиль, убегая от сотрудников территориального центра комплектования.

Украинские и западные СМИ регулярно сообщают о случаях принудительной мобилизации в стране. 23 февраля сотрудники ТЦК насильно мобилизовали двух священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Днём ранее издание «Страна. ua» сообщило, что украинские военкомы насильно мобилизовали мужчину в сервисном центре, когда тот приехал туда, чтобы переоформить свой автомобиль.

В мае киевский режим на фоне нехватки желающих отправляться на фронт ужесточил меры мобилизации. Новый закон разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также позволил призывать ряд категорий граждан, которых ранее считали негодными к военной службе.

Президент России Владимир Путин ранее сравнил мобилизацию на Украине с отловом бродячих собак. Он также заявил, что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину.