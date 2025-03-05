Москва, 6 марта, 2025, 02:13 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обращение французского президента Эммануэля Макрона к нации «по-настоящему весенним».

Roman Naumov/Global Look Press

«Выступление у Макрона вышло по-настоящему весенним. Теперь оказалось, что «самая мощная» армия в Европе у Эммануэля. А Зеленский говорит, что у него. Очень важно, что эти двое нашли общее занятие по измерению», — написала дипломат в Telegram-канале.

Вместе с этим Захарова удивилась тому, что французский президент заявил о желании «утихомирить» Россию в то время, как в Москву собирается приехать новый посол республики, который выразил желание развивать отношения с РФ.

«Так зачем к нам едет посол Франции, хотелось бы уточнить ещё раз?» — задалась вопросом Захарова.

Как передавало ИА Регнум, Макрон вечером 5 марта в ходе обращения к нации назвал Россию «угрозой для всей Европы». По его мнению, Россия якобы представляет угрозу европейским странам в воздушном пространстве, в социальных сетях и киберпространстве. Он добавил, что конфликт на Украине стал мировым и якобы представляет угрозу безопасности Европы.

Во время обращения Макрон сообщил о решении начать «стратегическую дискуссию» об использовании ядерного оружия Франции для защиты стран Евросоюза. Президент Франции также анонсировал скорое собрание начальников генштабов некоторых стран для обсуждения возможного размещения контингента на Украине.

Вместе с этим Макрон затронул отношения Франции и США и заявил, что Вашингтон оставляет «неопределенность» касаемо будущих шагов. Французский лидер призвал быть готовым к тому, что США однажды будут не на стороне Европы.