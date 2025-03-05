Лондон, 6 марта, 2025, 01:48 — ИА Регнум. Франция и Великобритания планируют подготовить собственный план по урегулированию конфликта на Украине и представить его президенту США Дональда Трампу. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

ИА Регнум

«Мы рассчитываем свести этот план воедино в течение дней, а не недель», — рассказал агентству источник из дипломатических кругов.

В свою очередь другой источник сообщил, что идея «мирного плана» Франции и Великобритании заключается в том числе в налаживании отношений между США и Украиной.

Отмечается, что учиненная главой киевского режима Владимиром Зеленским перепалка в Овальном кабинете ускорила темпы разработки этого плана. По данным Reuters, план может включать прекращение огня на краткосрочный период и предоставление Украине гарантий безопасности в будущем. При этом отмечается, что такие гарантии могут предоставить только США.

Как передавало ИА Регнум, 4 марта британская газета Daily Mail написала, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон выразили готовность уже на следующей неделе поехать в Вашингтон вместе с Зеленским. Источники в правительстве Британии заявили изданию, что Лондон «на всех уровнях» принимает меры, призванные убедить американскую сторону возобновить оказание военной помощи Украине.

Ранее, 28 февраля, в Овальном кабинете Белого дома произошла встреча президента США с главой киевского режима. Американский лидер заявил о неминуемости мирных переговоров, а Зеленский высказался за продолжение боевых действий и потребовал от Вашингтона «гарантий безопасности». Лидер киевского режима также попытался возражать Трампу и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу.