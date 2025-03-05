Симферополь, 6 марта, 2025, 01:39 — ИА Регнум. В Крыму с 1 по 3 августа на территории арт-кластера «Таврида» состоится Фестиваль молодого искусства «Таврида. АРТ». Регистрация открыта на сайте «Таврида. АРТ» с 5 марта для посетителей и участников возрастом от семи лет, сообщили ИА Регнум организаторы фестиваля.

«Таврида. АРТ».

Ожидается, что фестиваль в седьмой раз соберёт тысячи участников и зрителей со всей России.

В течение трёх дней фестиваля пройдёт более 300 мероприятий, включая музыкальные шоу, театральные постановки и уличные спектакли, кинопоказы, выставки, гастрономические дегустации, ярмарки, авторские экскурсии, лекции и мастер-классы, встречи с общественными и культурными деятелями.

Посетители фестиваля познакомятся с разнообразными видами творчества: от калмыцкого электропанка до новой татарской пьесы и карельских напевов. Помимо этого, гостей ждёт множество открытий в обширной программе, посвящённой современному искусству с национальным оттенком и традиционной культуре в свежем прочтении.

На пяти фестивальных сценах выступят более 20 звёздных артистов, а вместе с ними и молодые исполнители. Посетители фестиваля увидят спектакли и постановки лучших театральных коллективов и студий со всей России. В свою очередь региональные коллективы представят культурные и гастрономические достижения, а художники и дизайнеры удивят визуальным искусством.

Как рассказали организаторы фестиваля, по сложившейся традиции тысячи участников объединятся в тематическом арт-шествии и пройдут яркой колонной через всю территорию фестиваля.

«Для зрителей фестиваля, в том числе туристов, которые выберут провести отпуск в Крыму, событие станет подходящим местом, чтобы совместить отдых и культурное погружение, а также семейное времяпрепровождение. Для юных гостей предусмотрена детская программа. Любители «дикого» отдыха смогут приехать со своей палаткой и остановиться на территории фестиваля в палаточном городке», — рассказали представители «Таврида. АРТ».

Как передавало ИА Регнум, в прошлом году фестиваль «Таврида. АРТ» собрал тысячи молодых творцов со всей страны. Его цель — продемонстрировать многогранное и колоритное культурное разнообразие народов России. В рамках фестиваля были реализованы сотни мероприятий: встречи, шоу, лекции, мастер-классы, выступления звёзд эстрады, культурных и общественных деятелей, кинопоказы и театрализованные представления.