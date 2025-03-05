Москва, 6 марта, 2025, 00:54 — ИА Регнум. Торжественная церемония награждения победителей второго сезона Всероссийского конкурса путешествий «Дальний Восток — Земля приключений» прошла 5 марта в Национальном центре «Россия».

Пресс-служба Национального центра «Россия» Russia.ru Финал конкурса «Дальний Восток — Земля приключений»

Конкурс состоялся по инициативе заместителя председателя правительства, полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО, Минвостокразвития России, АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», НКО «Фонд развития социальных инициатив».

Конкурсанты сняли короткометражные фильмы о своих путешествиях по Дальнему Востоку и показали красоту природы региона, пройдя для этого десятки километров пешком, по воде, на оленьих и собачьих упряжках.

«Поздравляю победителей и всех, кто участвовал в конкурсе. Спасибо вам, что вы путешествуете, потому что это делает мир лучше, это делает лучше вашу жизнь. Вы передаете любовь к России, передаете любовь к нашему Дальнему Востоку. Уверен в том, что конкурс будет продолжаться. Мы увидим еще много замечательных фильмов», — подчеркнул Юрий Трутнев.

Всего участниками конкурса снято 664 фильма о приключениях на Дальнем Востоке. Главный приз за лучшее видео о путешествии по региону составил 3 млн рублей. Его получил житель Москвы Илья Большаков, старший научный сотрудник на геологическом факультете МГУ имени М. В. Ломоносова. Победитель рассказал в своём видеоролике о потухшем вулкане Креницына в Сахалинской области.

В конкурсе принимали участие и совсем юные путешественники. Двенадцатилетняя Диана Абазова победила в номинации «Лучшее детское путешествие». А внеконкурсный приз «Лучший фильм о природе» получил полнометражный фильм «Огненный лис».

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Национальном центре «Россия» открылась новая выставка «Путешествие по России». На церемонии присутствовал первый замруководителя администрации президента РФ, председатель оргкомитета центра Сергей Кириенко. Он напомнил, что НЦ создавался по поручению президента страны Владимира Путина как правопреемник одноименной выставки на ВДНХ.

Кириенко отметил, что по поручению Путина посещение экспозиций и мероприятий Национального центра бесплатно для всех желающих. Осмотреть экспозицию можно за один час, познакомившись с регионами от Дальнего Востока до Калининграда, их достижениями, разработками и культурными ценностями.

В российских регионах до конца 2025 года откроют пять филиалов Национального центра «Россия». Все площадки станут выставочными пространствами и местами проведения культурных мероприятий, образовательных программ, мастер-классов и творческих встреч.