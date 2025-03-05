Донецк, 6 марта, 2025, 00:49 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки 16 раз подвергли обстрелу территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), выпустив 57 боеприпасов. Об этом 5 марта сообщили в управлении правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Иван Шилов ИА Регнум Обстрел ВСУ

«16 фактов вооруженных атак — на горловском направлении», — сказано в Telegram-канале управления.

Отмечается, что всего ВСУ выпустили 57 боеприпасов. В результате атак погиб один мирный житель и пострадали двое.

Как передавало ИА Регнум, вечером 5 марта глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что один мирный житель погиб, еще двое пострадали в результате атаки дрона ВСУ на грузовой автомобиль торгового предприятия в Никитовском районе Горловки.

3 марта в селе Репяховка Белгородской области украинский дрон атаковал движущийся легковой автомобиль. От удара пострадала супружеская пара, при этом женщина получила тяжелые ранения.

Также 3 марта украинские военные нанесли удар по школе в Пологовском районе Запорожской области. Детей в здании в тот момент не было, никто не пострадал, но были выбиты окна.