Дублин, 6 марта, 2025, 00:25 — ИА Регнум. Власти Ирландия смогут направить на Украину спецназ, если парламент страны примет закон об упрощении правил размещения военных в зарубежных странах. Об этом 5 марта написала ирландская газета Irish Times.

Philipp Schulze/Global Look Press

«Правительство одобрило законодательные изменения, которые позволят развернуть войска специального назначения в Киеве для защиты находящихся там ирландских официальных лиц», — сказано в публикации.

Авторы материала пояснили, что «защищать» официальных лиц в Киеве будут армейские рейнджеры, которые входят в особое высококвалифицированное военное подразделение.

Отмечается, что направить рейнджеров для якобы защиты сотрудников посольства Ирландия планировала еще в 2022 году после возобновления работы диппредставительства в Киеве. Однако данная инициатива не была реализована из-за отсутствия правового обоснования. Как пишет газета, в результате сложившейся ситуации ирландских дипломатов на Украине защищала частная охранная организация.

Как передавало ИА Регнум, ранее министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Харрис рассказал, что правительство страны намерено внести 4 марта в парламент законопроект, в случае принятия которого у Дублина появится возможность направлять свои миротворческие силы за рубеж без санкции Совета Безопасности ООН.

В свою очередь посол России в Дублине Юрий Филатов заявил, что власти Ирландии собираются развязать себе руки, чтобы принимать участие в не поддерживаемых ООН миссиях миротворцев. Дипломат задался вопросом, не имеется ли в виду в этом случае направление ирландских миротворцев на территорию Украины.

В Ирландии с 1990-х годов действует система «тройного замка» в этом вопросе — для отправки за рубеж более 12 ирландских военных необходимо одобрение правительства, парламента, а также Совбеза или Генассамблеи ООН.