Киев, 6 марта, 2025, 00:20 — ИА Регнум. Мужчина в украинском городе Черкассы попал под автомобиль, убегая от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Об этом 5 марта сообщает украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум Мобилизация на Украине

Уточняется, что мужчина пытался убежать от преследующих его сотрудников ТЦК, упал и попал под автомобиль. После падения преследователи догнали свою жертву, но мужчина не сдавался и предпринял попытку скрыться ползком.

В интернете распространены видеозаписи, сделанные пользователями на территории Украины. На видео представители ТЦК, стремясь выполнить план по мобилизации, хватают мужчин прямо на улицах, в магазинах и других общественных местах, сажают в микроавтобусы и увозят в неизвестном направлении.

Ранее ИА Регнум сообщало, что мобилизованный мужчина скончался в Кременчугском районном ТЦК на Украине, после успешно пройденной медкомиссии. Ведётся служебное расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

7 февраля на Украине зафиксировали очередной случай смерти мобилизованного мужчины в ТЦК. Во время прохождения военно-врачебной комиссии у жителя Черновицкой области резко ухудшилось самочувствие, он потерял сознание. Во время проведения реанимационных мероприятий прибывшие на место врачи констатировали смерть мужчины.

23 февраля сотрудники ТЦК насильно мобилизовали двух священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Днём ранее издание «Страна. ua» сообщило, что украинские военкомы насильно мобилизовали мужчину в сервисном центре, когда тот приехал туда, чтобы переоформить свой автомобиль.

Сын президента США Дональд Трамп — младший осудил мобилизацию на Украине, назвав её абсолютным злом.

В мае киевский режим на фоне нехватки желающих отправляться на фронт ужесточил меры мобилизации. Новый закон разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также позволил призывать ряд категорий граждан, которых ранее считали негодными к военной службе.

Президент России Владимир Путин ранее сравнил мобилизацию на Украине с отловом бродячих собак. Он также заявил, что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину.