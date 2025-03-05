Париж, 5 марта, 2025, 23:40 — ИА Регнум. Франция соберет начальников генштабов некоторых стран для обсуждения возможного размещения контингента на Украине. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон во время обращения к нации 5 марта.

Global Look Press/Alexander Welscher/dpa

«На следующей неделе в Париже мы соберем начальников штабов тех стран, которые хотят взять на себя ответственность в данном вопросе», — заявил Макрон.

Глава Франции отметил, что размещение войск является плана по «прочному и длительному миру». По его словам, данный вопрос он проработал с киевским режимом и другими европейскими странами.

Макрон также заявил, что конфликт на Украине стал мировым и якобы представляет угрозу безопасности Европы. Помимо этого, Макрон назвал Россию «угрозой для всей Европы».По мнению французского лидера, Россия якобы представляет угрозу европейским странам в воздушном пространстве, в социальных сетях и киберпространстве.

Во время обращения Макрон сообщил о решении начать «стратегическую дискуссию» об использовании ядерного оружия Франции для защиты стран Евросоюза.

Вместе с этим Макрон затронул отношения Франции и США и заявил, что Вашингтон оставляет «неопределенность» касаемо будущих шагов. Французский лидер призвал быть готовым к тому, что США однажды будут не на стороне Европы.

Как передавало ИА Регнум, газета The Wall Street Journal 23 февраля, заявила, что Британия и Франция в случае достижения мирного соглашения по Украине планируют направить туда 30 тыс. миротворцев. При этом они ожидают, что США окажут содействие европейским контингентам, например прикрывая их средствами ПВО, установленными в соседних странах.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал наглостью инициативу Британии и Франции, так как появление европейских миротворцев на Украине станет продолжением политики по науськиванию киевского режима против России. Ввод иностранного контингента будет означать, что для Москвы не исчезнут первопричины конфликта, подчеркнул министр.