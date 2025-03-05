Вашингтон, 5 марта, 2025, 23:37 — ИА Регнум. Поведение главы киевского режима Владимира Зеленского в Белом доме, когда он стал спорить с президентом США Дональдом Трампом, говорит о том, что он мог проявлять неуважение и экс-американскому лидеру Джозефу Байдену. Об этом 5 марта заявила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга.

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«Было сообщение NBC, что у президента Байдена росло недовольство президентом Зеленским, которому он передавал пустые чеки, а президент Зеленский продолжал просить больше», — пояснила Левитт, отвечая на вопрос, мог ли Зеленский и раньше вести себя так же, как во время встречи с Трампом 28 февраля.

По словам Левитт, эпизод с перепалкой в Белом доме ярко продемонстрировал, как сильно нынешняя администрация расстроена подобным поведением и тем, как проходят переговоры за закрытыми дверями. Об отношении Байдена к подобному поведению нужно спрашивать у предыдущего пресс-секретаря, добавила представитель Белого дома.

Левитт заверила, что после попытки Зеленского принести извинения переговоры продолжаются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава киевского режима Зеленский написал в соцсети X, как ему досадно из-за того, что встреча с президентом США Дональдом Трампом «пошла не так». Зеленский заверил, что готов работать над достижением мира под «сильным руководством» американского лидера.

По мнению издания The New York Times, президент США, по-видимому, благосклонно отнесся к словам Зеленского, но оставил в силе решение о приостановке помощи Украине.

28 февраля Зеленский в присутствии журналистов устроил перепалку с Трампом, когда последний потребовал от него согласиться на мирные переговоры и заявил, что в противном случае США «умывают руки». Зеленский, в свою очередь, высказался против прекращения огня и перемирия.

Он также попытался возражать главе Белого дома и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, позволив себе при этом даже нецензурную брань. После этого в США предложили Зеленскому либо извиниться за перепалку в Овальном кабинете, либо уйти в отставку.

3 марта Трамп заявил, что Зеленскому следует проявить большую признательность за поддержку, которую Киеву оказывают в Вашингтоне. В этот же день высокопоставленный чиновник в Белом доме заявил, что Зеленский должен извиниться перед администрацией Трампа на камеру, чтобы вернуться к переговорам.

4 марта около 4:30 мск военная помощь Украине от США прекратилась. При этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уточнила, что решение о том, возобновят ли США поддержку Украины, зависит только от Трампа.