Париж, 5 марта, 2025, 23:09 — ИА Регнум. Россия якобы стала угрозой для Франции и всей Европы. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон во время обращения к нации 5 марта.

Global Look Press/Bonnie Cash — Pool via CNP/Consolidated News Photos

«Агрессия России не знает границ, она представляет угрозу для Франции и Европы», — утверждает Макрон.

По мнению французского лидера, Россия якобы представляет угрозу европейским странам в воздушном пространстве, в социальных сетях и киберпространстве.

Как передавало ИА Регнум, российские официальные власти неоднократно отмечали, что не несут ни для кого угрозу. Так, президент РФ Владимир Путин отмечал, что заявления Запада о якобы имеющихся у России планах после Украины напасть на Европу — это чушь и бред. Западные политики запугивают собственное население, чтобы оправдать увеличение военных расходов, подчеркивал глава государства.

Также Путин неоднократно заявлял, что полномасштабный конфликт между РФ и НАТО поставит мир на грань третьей мировой войны. Российский лидер подчеркивал, что у Москвы нет никаких причин воевать со странами Североатлантического альянса.

Помимо этого, в апреле 2024 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия никому не представляет угрозы в Европе и надеется на такое же отношение к себе.