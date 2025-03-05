Москва, 5 марта, 2025, 22:41 — ИА Регнум. Обещание доработать вопросы, связанные с получением российского гражданства в качестве второго гражданами Абхазии, дал президент России Владимир Путин 5 марта на встрече с избранным абхазским лидером Бандрой Гунбой.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Как отметил Путин, программа получения двойного гражданства очень важна, она уже подготовлена и её реализация продолжится.

«Соответствующие указания я коллегам направлю. Они вместе с вами доработают вопросы, которые, может быть, еще требуют внимательного к ним отношения. Но мы продолжим эту работу», — уточнил Путин.

Гунба также подчеркнул важность данного вопроса для Абхазии и уточнил, что осталось определить механизм, который позволит предоставить российское гражданство абхазским гражданам. По словам избранного президента республики, на сегодняшний день благодаря поддержке российской стороны более 70% граждан Абхазии являются также и гражданами РФ. Программа коснётся тех граждан, которые не успели воспользоваться предоставленными Россией возможностями, поэтому Гунба выразил надежду, что программа по предоставлению двойного гражданства будет реализована.

Инициатива направлена на укрепление связей между Россией и Абхазией и обеспечение гражданам обеих стран получения второго гражданства в кратчайшие сроки.

Федеральный закон, ратифицирующий соглашение между Россией и Абхазией о разрешении вопросов двойного гражданства, президент РФ Путин подписал в 2023 году. Закон предполагает получение второго гражданства без отказа от уже имеющегося гражданами обеих сторон договора.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент России Путин лично поздравил Бадру Гунбу с победой на выборах президента Абхазии. Гунба назвал Россию главным стратегическим союзником Абхазии, с которым республику связывают исторические, братские и экономические узы. Он подчеркнул, что РФ всегда была последовательна в своей поддержке, в том числе военно-политической, социальной и экономической.

Кроме того, Путин пообещал Абхазии поддержку в условиях дефицита электроэнергии в ответ на соответствующую просьбу Гунбы.