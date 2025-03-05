Вашингтон, 5 марта, 2025, 22:22 — ИА Регнум. Приостановка военной помощи киевскому режиму со стороны Соединенных Штатов Америки необходима для ее пересмотра. Об этом 5 марта во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев

«В Совете национальной безопасности мне сказали, что они приостановили или пересматривают финансирование Украины… Это пауза для пересмотра», — пояснила Левитт.

В этот же день ранее советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что США не исключают возможности возобновить военную помощь Украине в случае успеха переговоров с руководством киевского режима.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля в Белом доме прошла встреча Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Глава Белого дома отметил неминуемость переговоров, в то время как Зеленский высказался против остановки боевых действий и потребовал от Вашингтона «гарантий безопасности». Он также позволил себе попытаться возражать Трампу и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу. Зеленского выпроводили из Овального кабинета, предложив вернуться, когда он «будет готов к миру».

С 4 марта США приостановили военную помощь Украине, а 5 марта Вашингтон запретил Великобритании снабжать Украину американскими разведданными.

Как пояснил глава ЦРУ Джон Рэтклифф, речь идет о паузе в передаче разведданных на фронте. По его словам, такая мера воздействия необходима, чтобы «призвать всех к ответственности за установление мира». Позднее он допустил скорое возобновление передачи разведданных Киеву.