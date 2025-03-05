Казань, 5 марта, 2025, 22:03 — ИА Регнум. Казанский «Ак Барс» одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла 5 марта и завершилась со счётом 3:1.

Егор Алеев/ТАСС

В составе «Ак Барса» дубль оформил нападающий Александр Барабанов. Ещё одну шайбу забросил защитник Никита Лямкин.

У «Автомобилиста» точным броском отметился форвард Ник Меркли.

На сегодняшний день «Ак Барс» занимает четвёртое место в Восточной конференции КХЛ, на счету команды 80 очков после 62 матчей. «Автомобилист» идёт на третьем месте с 81 очком после 62 игр.

Как передавало ИА Регнум, 4 марта лидер КХЛ — ярославский «Локомотив» одержал победу над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата. Встреча завершилась со счётом 5:0. Сухой» матч на свой счёт записал вратарь Даниил Исаев.

1 марта санкт-петербургский СКА досрочно вышел в плей-офф КХЛ. Это стало ясно после того, как китайский «Куньлунь» в своём матче на выезде проиграл московскому «Динамо» со счётом 3:6.