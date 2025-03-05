Донецк, 5 марта, 2025, 22:04 — ИА Регнум. Один мирный житель погиб, еще двое пострадали в ходе атаки дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ) на грузовой автомобиль торгового предприятия в Никитовском районе Горловки. Об этом 5 марта сообщил глава Донецкой Народной Республки Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Погиб экспедитор — мужчина 1986 г. р. Тяжелые ранения получили сотрудники предприятия — мужчины 2004 г. р. (экспедитор) и 1986 г. р. (водитель)», — написал он в Telegram-канале.

ВСУ в течение дня совершили более 10 атак на Горловку. Кроме ударного дрона, они также применяли ствольную артиллерию. Были повреждены жилой дом, котельная, линия электропередачи и четыре автомобиля, также сообщил Пушилин.

Как передавало ИА Регнум, 3 марта в селе Репяховка Белгородской области украинский дрон атаковал движущийся легковой автомобиль. От удара пострадала супружеская пара, при этом женщина получила тяжелые ранения.

Также 3 марта украинские военные нанесли удар по школе в Пологовском районе Запорожской области. Детей в здании в тот момент не было, никто не пострадал, но были выбиты окна.