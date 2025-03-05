Москва, 5 марта, 2025, 21:45 — ИА Регнум. Ученые российской биотехнологической лаборатории «Альтраген» приступили к созданию первого в РФ клонированного племенного быка. Об этом 5 марта сообщила пресс-служба группы компаний «Прогресс агро», выступающей заказчиком работ.

РИА Новости/Георгий Зимарев

«В отличие от клонированных коров, чья молочная продуктивность не сможет быстро окупить затраты на их производство, племенные быки позволяют получать многомиллионную прибыль за счет продажи семени. Клонированный бык будет первым в России», — заявили в пресс-службе сельхозпредприятия.

По данным компании, специалисты для будущего клона отобрали двух быков-производителей породы джерси и герефорд. Ученые заготовили по 170 эмбрионов каждого животного. Клонирование позволит создать их точные генетические копии.

Отмечается, что год назад на ферме предприятия «Рассвет» в Краснодарском крае с помощью метода ручного клонирования родилась корова, которая стала копией голштинской коровы, набравшей вес 800 кг и дававшей по 18 т молока в год при среднем показателе до 11 т. В настоящее время клонированное животное набрало 523 кг, что на 200 кг больше, чем у сверстников, говорится в материале ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, руководитель Цифровой агролаборатории Сколтех, глава проекта «Селекция 2.0» ВШЭ Роман Куликов в сентябре 2020 года сообщил об успешном опыте клонирования животных в России. По его словам, в стране в больших количествах клонируют от редких видов собак до ценных пород коров.

В мае 2022 года сотрудник Южного научного центра Российской академии наук Вадим Титов сообщил о теоретической возможности с помощью клонирования воссоздать некоторые виды динозавров. Ученые установили, что для этого нужно изменить современных родственников древних животных, например крокодила или курицу.