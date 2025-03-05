* — состоит в объединении, признанном в РФ террористическим

Киев, 5 марта, 2025, 21:34 — ИА Регнум. Бывший президент Украины Пётр Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим) до введения против него санкций успел вывести из страны и «подарить» неизвестному более 48 млн долларов. Об этом 5 марта сообщило украинское агентство УНН.

Global Look Press/IMAGO/dts Nachrichtenagentur

«По данным Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), Порошенко перевел 1,048 млрд гривен (более 25 млн долларов) в иностранные бумаги и подарил 986 млн гривен (более 23 млн долларов) неизвестному лицу. Эксперты предполагают, что средства могли осесть на счетах семьи политика», — говорится в сообщении.

По словам политического эксперта Валентина Гладких, которые приводит агентство, Порошенко мог бы успеть вывести из страны еще больше, если бы санкции на него были наложены позже.

«Порошенко за несколько недель вывел из страны миллиарды, прячась от закона и санкций. Пока государство погружено в переговорный процесс, самый богатый народный депутат… Порошенко занят спасением своего состояния», — приводит агентство слова Гладких.

Как сообщало ИА Регнум, 13 февраля глава киевского режима Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о введении персональных экономических санкций против ряда политиков и представителей бизнеса, в том числе Порошенко, миллиардера Игоря Коломойского (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и главы совета движения «Другая Украина» Виктора Медведчука.

Санкции предполагают блокировку активов, приостановку экономических и финансовых обязательств, запрет на проведение торговых операций на Украине, невозможность вывода капитала из страны, лишение государственных наград.

Комментируя введение против него санкций на Украине, Порошенко заявил, что ограничения не позволяют ему даже купить кофе на заправке, поскольку все его счета и банковские карты оказались заблокированы.