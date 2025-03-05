Краснодар, 5 марта, 2025, 21:23 — ИА Регнум. Многоквартирный дом в Белореченске Краснодарского края, в котором произошло частичное обрушение квартир из-за взрыва газового баллона, подлежит восстановлению. Об этом 5 марта сообщил глава Белореченского муниципального района Сергей Сидоренко.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Грибанов

«Согласно проведенному обследованию, краевая организация сегодня дала заключение, что дом, в котором произошел взрыв, подлежит восстановлению. Естественно, по особой технологии, с усилением, заменой повреждённых элементов», — написал он в Telegram-канале.

Сидоренко сообщил, что 6 марта в Белореченск приедут представители организации из Ейска, у специалистов которой есть соответствующий опыт. Они проведут собственное обследование. После чего планируется заключить с ними договор и составить смету на восстановительные работы.

Также глава района добавил, что у жильцов пострадавшего дома будет возможность зайти в свои квартиры, чтобы взять всё самое необходимое.

Как сообщало ИА Регнум, в результате взрыва газа в пятиэтажном доме на улице Красной в Белореченске пострадали три человека. Двое из них госпитализированы. Один из пострадавших получил сильные ожоги.

По предварительной информации, в доме на четвертом этаже произошла детонация баллонного газа. В результате обрушилось перекрытие между четвертым и пятым этажами. Всего пострадало восемь квартир.

Из пострадавшего дома эвакуированы 54 человека, в том числе 12 детей. В пункте временного размещения находятся 25 человек. СК возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).