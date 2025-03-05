Берлин, 5 марта, 2025, 21:07 — ИА Регнум. Правительство Германии не планирует возобновлять поставки российского газа в страну. Об этом 5 марта заявил журналистам официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт.

Jens Büttner/dpa/picture-alliance/TASS

«Никакой газовой зависимости от России нет, и нет никаких планов снова стать зависимыми от России или наладить поставки российского газа в Германию», — заявил он.

При этом Хебештрайт вновь повторил, что российский газопровод «Северный поток — 2» не был сертифицирован.

Как передавало ИА Регнум, 4 марта издание Bild сообщило, что правительство Германии изучает способы предотвратить запуск газопровода «Северный поток — 2». Там считают реалистичным сценарий запуска поставок газа по итогам договорённостей между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. При этом сейчас ведутся интенсивные консультации с целью определить рычаги давления, которые помогут предотвратить возобновление проекта.

2 марта Bild писал, что спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл неоднократно посещал Швейцарию якобы для переговоров о восстановлении работы «Северного потока — 2». Утверждалось, что США якобы намеревались выступить посредником в поставках газа из России по трубопроводу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 3 марта опроверг сообщения о якобы проводимых переговорах о возобновлении работы газопровода.

Теракт на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошел в конце сентября 2022 года. Путин указывал на то, что диверсию такого уровня невозможно организовать без поддержки на государственном уровне. Глава государства отмечал, что подрыв газопроводов организовали спецслужбы США, и также назвал его опаснейшим прецедентом.