Москва, 5 марта, 2025, 21:14 — ИА Регнум. Ученые Института прикладной геофизики (ИПГ) 5 марта зафиксировали мощную вспышку класса М, которая длилась девять минут. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Unsplash

«В рентгеновском диапазоне в группе пятен 4016 (S25E43) зарегистрирована вспышка M1.7», — говорится на сайте ИПГ.

Интегральную солнечную активность ученые расценивают как умеренную. Также в рентгеновском диапазоне зарегистрированы 18 вспышек класса С, а в оптическом — две субвспышки.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности делят на классы A, B, C, M и X. При самой низкой активности, эквивалентной мощности излучения на орбите Земли, им присваивают индекс A0.0. Мощность между классами отличается в 10 раз.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля Солнце выбросило крупнейшее с начала года облако плазмы. Выброс был со стороны, обратной к Земле, а потому не представлял угрозы для планеты.

Солнечная активность также может приводить к магнитным бурям на Земле. Последний раз это явление зафиксировали 4 марта. Его действие растянулось на два дня.