Москва, 5 марта, 2025, 20:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на встрече с избранным главой Абхазии Бадрой Гунбой пообещал республике поддержку в условиях дефицита электроэнергии.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В ходе встречи в Кремле Гунба рассказал Путину о том, что в конце 2024 года из-за дефицита электроэнергии Абхазия была вынуждена ввести веерные ограничения до 11 часов в сутки.

«Но, к сожалению, мы подошли сейчас к тому, что тот объём гуманитарного перетока электроэнергии, который поступил в республику, практически исчерпан», — сообщил Гунба.

Он попросил Путина поддержать Абхазию ориентировочно до середины апреля дополнительным объёмом гуманитарного перетока для решения острых проблем.

«Хорошо, всё сделаем», — ответил Путин на просьбу Гунбы.

Как передавало ИА Регнум, 5 марта Путин лично поздравил Гунбу с победой на выборах президента Абхазии. Российский лидер назвал хорошим его результат по итогам избирательного процесса. Он указал, что кампания протекала бурно и эмоционально, но тем не менее абхазский народ сделал свой выбор.