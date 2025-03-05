Киев, 5 марта, 2025, 20:59 — ИА Регнум. Украинским мужчинам нужно продолжать прятаться от сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) до конца конфликта, чтобы не погибнуть на фронте. Об этом 5 марта заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

flickr.com/President Of Ukraine

По его мнению, установившийся на Украине режим уже бьется в конвульсиях и боевые действия скоро будут остановлены.

«Старайтесь беречь себя. Старайтесь не попадаться ТЦК. Всё скоро закончится. Останьтесь живы», — написал Дубинский в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, в феврале попавший в плен украинский военный Александр Чумак рассказал, что сотрудники ТЦК хватают мужчин без разбора, чтобы отправить на фронт. Хватают в том числе тех, кто побывал в плену.

При этом на Украине также сообщают о формальной проверке мобилизованных на медицинских комиссиях. 2 марта в Кременчугском районном ТЦК скончался мужчина, которого признали годным к воинской службе. Медики установили, что причиной смерти стала сердечная недостаточность.