Волноваха, ДНР, 5 марта, 2025, 20:30 — ИА Регнум. Более ста детей в возрасте от 9 до 12 лет из Донецкой Народной Республики приняли участие в соревнованиях памяти Героя России Владимира Жоги. Соревнования прошли в центре единоборств «Северный характер» в Волновахе, который возвели строители из Ямало-Ненецкого автономного округа на подшефной территории.

Пресс-служба правительства ЯНАО Ямал провёл турнир по самбо памяти Владимира Жоги в Волновахе

Почетным гостем первого крупного турнира в стенах учреждения стал отец Владимира Жоги — полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артём Жога. Он возложил цветы к бюсту Героя России и принял участие в памятном мероприятии. Оно прошло в доме молодежи, который также восстановили ямальцы в феврале 2024 года. Здание находится на улице имени Владимира Жоги.

«Участие в таких соревнованиях — это опыт, благодаря которому даже самые маленькие дети могут совершенствовать свои спортивные навыки в единоборствах, идти к своей цели. Спасибо огромное родителям, которые прививают юным спортсменам Донбасса любовь к физическим нагрузкам и силу духа. Отдельные слова благодарности Ямалу за строительство спортивного комплекса, помощь в организации турнира и за восстановление Волновахи», — заявил Артём Жога.

Пресс-служба правительства ЯНАО Ямал провёл турнир по самбо памяти Владимира Жоги в Волновахе

Главным судьей соревнований стал ямалец Иван Мариненков, мастер спорта по самбо и дзюдо. Победители и участники состязаний получили памятные призы и грамоты.

«Три года назад Владимир Жога погиб, спасая горожан от обстрелов. Для нас он — пример самоотверженности и мужества, — сказал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. — Восстанавливаем Волноваху и видим, насколько ожесточенными были бои за город. Память о таких героях, как Владимир, сохраним навсегда — в новых объектах, победах в турнирах, названиях улиц, фильмах и благодарности спасенных ими людей».

Пресс-служба правительства ЯНАО Ямал провёл турнир по самбо памяти Владимира Жоги в Волновахе

В прошлом году почти 200 детей из муниципалитета ДНР приняли участие в спортивных мероприятиях ЯНАО, вместе с ямальскими детьми они проходили спортивные сборы в Анапе. В конце февраля 2025 года волновахские самбисты заняли призовые места на соревнованиях в Губкинском. Регион регулярно поставляет на подшефную территорию новое оборудование, экипировку и инвентарь для приема нормативов ГТО. В Волновахском муниципальном округе активно занимаются спортом 450 детей, и более половины из них отдают предпочтение единоборствам. В «Северный характер» после его открытия переехали секции по греко-римской борьбе, боксу, вольной борьбе, рукопашному бою, тяжелой атлетике и пауэрлифтингу.

Пресс-служба правительства ЯНАО Ямал провёл турнир по самбо памяти Владимира Жоги в Волновахе

Герой России Владимир Жога стал первым военнослужащим ДНР, удостоенным этого звания. Он командовал отдельным разведывательным батальоном «Спарта» и погиб в боях за Волноваху, обеспечивая выход мирных жителей из-под обстрелов.