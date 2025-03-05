Москва, 5 марта, 2025, 20:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин лично поздравил Бадру Гунбу с победой на выборах президента Абхазии. Об этом в среду, 5 марта, сообщила пресс-служба Кремля.

Администрация Президента России

Российский лидер назвал хорошим результаты Гунбы по итогам избирательного процесса. Он указал, что избирательная кампания протекала бурно и эмоционально, но тем не менее абхазский народ сделал свой выбор.

«Вы знаете, безусловно, об особом характере отношений между Россией и Абхазией, знаете о проблемах, которые стоят и которые нужно решать, решения, которых люди ждут. Будем работать», — указал российский лидер.

По словам Гунбы, благодаря российской поддержке регион может развиваться выстраивать экономические отношения, в том числе с РФ. Москва, указал он, всегда была последовательна в поддержке Сухума, что ощущалось самим абхазским народом.

Гунба назвал Россию главным стратегическим союзником Абхазии, в которым республику связывают исторические, братские и экономические узы. Он подчеркнул, что РФ всегда была последовательна в своей поддержке, в том числе военно-политической, социальной и экономической.

Путин пообещал, что Россия окажет помощь Абхазии в вопросе гуманитарных поставок электричества. Гунба со своей стороны указал, что текущий объем гуманитарного перетока электроэнергии из РФ практически исчерпан.

«Хорошо, всё сделаем», — ответил Путин.

Также российский лидер в ходе переговоров сообщил, что даст указание доработать вопросы касательно двойного российско-абхазского гражданства. Гунба, в частности, попросил Путина продлить данную программу.

2 марта Гунба одержал победу во втором туре выборов и был избран президентом Абхазии. От суммы голосов, поданных за обоих кандидатов (без учёта испорченных бюллетеней и голосования против всех), Гунба набрал 56,85%, а его конкурент Адгур Адзинба — 43,15%. По словам Гунбы, граждане Абхазии оказали ему доверие и его победа должна стать победой всего народа республики ради её будущего.

Центризбирком страны зафиксировал нарушения при проведении второго тура выборов, однако они не оказали какого-либо влияния на результат голосования.

Как передавало ИА Регнум, выборы в Абхазии впервые прошли без российских наблюдателей. СМИ ранее сообщили, что лица, действующие в интересах одного из кандидатов, требовали от местных жителей, имеющих в том числе российское гражданство, поддерживать конкретные политические силы. Следственный комитет РФ заявил, что проведёт проверку по факту угроз и нарушения прав россиян в Абхазии.