Москва, 5 марта, 2025, 20:08 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы в адрес более 90 производителей сырого молока о предоставлении данных, чтобы проанализировать состояние конкуренции. Об этом 5 марта сообщила пресс-служба ведомства.

РИА Новости/Михаил Воскресенский

«Организации должны предоставить: информацию о системе, регионах и объемах сбыта; сведения о средневзвешенных отпускных ценах, себестоимости и рентабельности продукции за 2022–2024 годы», — говорится в Telegram-канале ФАС.

Анализ этих данных позволит выявить предприятия, которые занимают доминирующее положение на рынке, а также проверить обоснованность оптово-отпускных цен на продукцию. В случае необходимости ФАС примет антимонопольные меры.

Как передавало ИА Регнум, ранее ФАС проверила обоснованность роста цен на сливочное масло. Специалисты ведомства не выявили признаков сговора производителей. Установлено, что на себестоимость продукции повлияло повышение цен на сырье и другие экономические факторы.

В ноябре 2024 года «Известия» сообщили, что крупнейшие производители молочной продукции договорились снизить цены на продукцию. Они решили за счет дисконтов и акций сделать дешевле на 10% молоко в недорогой упаковке 2,5% жирности и на 7–10% — масло «Крестьянское» 72% жирности. Также к торговым сетям обратились с просьбой снизить размер наценки на 5%.