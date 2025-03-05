Вашингтон, 5 марта, 2025, 20:04 — ИА Регнум. Запасы ракет для американских зенитных ракетных комплексов Patriot могут закончиться уже через несколько недель без новых поставок США. Об этом 5 марта сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

The U.S. National Archives

«Украинский чиновник сообщил… что запасы ракет Patriot у Киева могут закончиться в течение нескольких недель», — говорится в материале.

По утверждению телеканала, это может стать для Украины главной проблемой, так как системы нечем заменить. При этом CNN отмечает, что пока неясно, сколько именно ракет для Patriot осталось у Киева.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 19 февраля пожаловался на нехватку ракет для Patriot. По его словам, украинские бойцы считают эти комплексы наиболее эффективными.

США 4 марта приостановили поставки оружия на Украину. Этому предшествовал скандал с участием Зеленского в Белом доме. На переговорах в Овальном кабинете он вступил в перепалку с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Зеленский отказался от требований Трампа прекратить боевые действия. Главу киевского режима выдворили из Белого дома.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 марта заявил, что страны Европы попытаются каким-то образом компенсировать Киеву отказ Вашингтона поставлять оружие. Он также назвал остановку поставки американских вооружений Украине наилучшим вкладом США в достижение мира.