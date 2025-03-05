Москва, 5 марта, 2025, 19:52 — ИА Регнум. В Москве скончался режиссер фильма «Каникулы президента» Илья Шерстобитов. Об этом 5 марта сообщили на официальном сайте Института кино и телевидения (ГИТР).

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«В нашей памяти он навсегда останется добрым другом, целеустремленным, талантливым профессионалом и любимым мастером. Приносим соболезнования родным и близким. Он был предан искусству, любил свою профессию и учил этому своих студентов», — написали на сайте вуза.

По данным Telegram-канала SHOT, 48-летний мужчина умер из-за острой сердечной недостаточности. Его последнее время беспокоили аритмия, утомляемость и низкое давление. 28 февраля мужчине стало плохо, ему вызвали скорую помощь. Врачи госпитализировали Шерстобитова. 5 марта он скончался в больнице.

Шерстобитов продюсировал такие сериалы, как «Вспоминая тебя» и «Венец творения». Он преподавал на режиссерском факультете ГИТР.