Прага, 5 марта, 2025, 19:43 — ИА Регнум. Причиной прекращения поставок нефти в Чехию по трубопроводу «Дружба» стали проблемы с оплатой из-за санкций США в отношении России. Об этом 5 марта написало агентство Reuters со ссылкой на источники.

Patrick Pleul/dpa/picture-alliance/TASS

По словам министра промышленности Чехии Лукаша Влчека, трудности возникли при переводе денежных средств от польского владельца нефтеперерабатывающих заводов Чехии российским поставщикам. Источник агентства пояснил, что транзакции «застопорились» из-за американских рестрикций, касающихся России. В результате российская сторона отменила заявки на мартовские поставки, отмечается в материале.

Влчек отметил, что при долгосрочной остановке у страны есть вариант перейти на модернизированный трубопровод TAL, проложенный из итальянского порта Триест в Центральную Европу через Германию.

Как передавало ИА Регнум, 4 марта в Чехию перестала поступать нефть по российскому трубопроводу «Дружба». По словам Влчека, чешские нефтеперерабатывающие заводы были готовы к этой ситуации.

При этом нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Чехии обратились к руководству страны с просьбой предоставить им нефть из государственных резервов. По их словам, помощь требуется, чтобы обеспечить снабжение НПЗ в городе Литвинов и производство там для чешского рынка топлива.

В январе премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что республика может отказаться от поставок российской нефти. Это связано с тем, что модернизация TAL завершилась, пояснил он. Через неделю Reuters сообщило, что в скором времени будет начато тестирование итальянского трубопровода.