СМИ назвали причину прекращения поставок нефти в Чехию по «Дружбе»
Reuters: поставки нефти в Чехию по «Дружбе» прервались из-за проблем с оплатой
Прага, 5 марта, 2025, 19:43 — ИА Регнум. Причиной прекращения поставок нефти в Чехию по трубопроводу «Дружба» стали проблемы с оплатой из-за санкций США в отношении России. Об этом 5 марта написало агентство Reuters со ссылкой на источники.
По словам министра промышленности Чехии Лукаша Влчека, трудности возникли при переводе денежных средств от польского владельца нефтеперерабатывающих заводов Чехии российским поставщикам. Источник агентства пояснил, что транзакции «застопорились» из-за американских рестрикций, касающихся России. В результате российская сторона отменила заявки на мартовские поставки, отмечается в материале.
Влчек отметил, что при долгосрочной остановке у страны есть вариант перейти на модернизированный трубопровод TAL, проложенный из итальянского порта Триест в Центральную Европу через Германию.
Как передавало ИА Регнум, 4 марта в Чехию перестала поступать нефть по российскому трубопроводу «Дружба». По словам Влчека, чешские нефтеперерабатывающие заводы были готовы к этой ситуации.
При этом нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Чехии обратились к руководству страны с просьбой предоставить им нефть из государственных резервов. По их словам, помощь требуется, чтобы обеспечить снабжение НПЗ в городе Литвинов и производство там для чешского рынка топлива.
В январе премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что республика может отказаться от поставок российской нефти. Это связано с тем, что модернизация TAL завершилась, пояснил он. Через неделю Reuters сообщило, что в скором времени будет начато тестирование итальянского трубопровода.