Вашингтон, 5 марта, 2025, 19:46 — ИА Регнум. Верховный суд США отклонил запрос администрации американского президента Дональда Трампа о приостановке выплат партнерам в рамках ранее заключенных контрактов по оказанию иностранной помощи. Об этом говорится в документах, опубликованных 5 марта на сайте суда.

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Отмечается, что было рассмотрено решение федерального судьи по округу Колумбия Амира Али, который обязал американскую администрацию выплатить около $2 млрд подрядчикам Агентства США по международному развитию (USAID). Правительство направило ходатайство о приостановке выплат, но суд оставил решение в силе.

За отклонение обращения администрации США было пять голосов, против — четыре. Судья Сэмюэл Алито, несогласный с решением, выразил особое мнение. Он заявил, что поражен постановлением.

«Может ли один окружной судья, вероятно, не имеющий юрисдикции, безгранично распоряжаться и заставить правительство выплатить (и, скорее всего, навсегда потерять) $2 млрд налогоплательщиков? На это нужен категорический ответ «нет». Но большинство судей Верховного суда, похоже, думают иначе», — говорится в приложении к документу.

Как передавало ИА Регнум, Трамп в январе подписал указ о приостановке на 90 дней всех программ иностранной помощи США. Он отметил, что сложившийся масштаб средств на поддержку программ в других странах не соответствует американским интересам, а порой даже противоречит ценностям страны и способствует дестабилизации во всем мире.

Али в феврале обязал администрацию Трампа возобновить выплаты по зарубежным программам. По его мнению, правительство не предоставило исчерпывающих объяснений, почему нужно приостановить выделение средств на иностранную помощь, одобренную предшественниками.