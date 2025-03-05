Вашингтон, 5 марта, 2025, 19:39 — ИА Регнум. США не предупредили своих союзников о прекращении обмена разведданными с Украиной. Об этом 5 марта сообщает Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника.

president. gov. ua

«США не отправили уведомление союзникам о прекращении [обмена] разведданными… Союзникам будет трудно компенсировать любую такую ​​остановку информации», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским, по итогам которой планировалось подписать соглашение по редкоземельным металлам.

Трамп потребовал прекращения боевых действий на Украине, но Зеленский отказался, вступив с ним в перепалку. Зеленского выпроводили из Овального кабинета, предложив вернуться, когда он «будет готов к миру».

С 4 марта США приостановили военную помощь Украине, а 5 марта Вашингтон запретил Великобритании снабжать Украину американскими разведданными.

Как пояснил глава ЦРУ Джон Рэтклифф, речь идет о паузе в передаче разведданных на фронте. По его словам, такая мера воздействия необходима, чтобы «призвать всех к ответственности за установление мира». Позднее он допустил скорое возобновление передачи разведданных Киеву.