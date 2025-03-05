Москва, 5 марта, 2025, 19:50 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по обороне одобрил принятие в I чтении проекта закона об исполнении решения о призыве на срочную службу в течение года. Об этом стало известно из заключения комитета, опубликованного в электронной базе ГД.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Рекомендовать Государственной Думе принять проект федерального закона Nº 840 357-8 «О внесении изменений в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» в первом чтении», — говорится в тексте документа.

Ранее депутаты внесли на рассмотрение инициативу, согласно которой предлагается законодательно уточнить, что решение о призыве на службу, не исполненное в период призыва, должно быть осуществлено в следующие периоды призыва в течение одного года.

Как передавало ИА Регнум, 27 января правительство РФ поддержало законопроект об исполнении в течение года решения о призыве на срочную службу, если этого не случилось в период призыва. Кроме прочего, проект предполагает возможность создания одной призывной комиссии в крупных городах, а также двух и более в муниципальных районах, муниципальных и городских округах.

Кроме того, депутаты ГД от партии ЛДПР внесли законопроект, освобождающий от прохождения срочной службы добровольцев спецоперации. Таким образом, лица, поступившие в добровольческие формирования на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей — с 30 сентября 2022 года могли быть освобождены от призыва на срочную службу.