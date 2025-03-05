Москва, 5 марта, 2025, 19:36 — ИА Регнум. В отношении 26-летнего актера сериала «Вампиры средней полосы» Глеба Калюжного возбудили уголовное дело об уклонении от службы в армии. Об этом 5 марта сообщили в правоохранительных органах.

РИА Новости/Екатерина Чеснокова

«В связи с продолжительным уклонением Глеба Калюжного от прохождения срочной службы в армии в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 328 УК России», — сказал источник «РИА Новости».

Уточняется, что максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до двух лет.

Актер также известен по ролям в сериалах «Содержанки 3» и «Трудные подростки».

Ранее, осенью 2022 года, Россию покинул блогер Даня Милохин.8 сентября 2023 года он вернулся в Москву из Дубая. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина 11 сентября предложила Минобороны отправить блогера в армию. Она пояснила, что так он сможет доказать свою верность России. Уже на следующий день Милохин улетел в Дубай.

Спустя несколько дней молодого человека объявили в розыск по заявлению военкомата Анапы. Приемный отец блогера рассказал, что к нему приходили и попросили дать объяснения по поводу Дани, повестку для сына им никто не вручал.

В апреле 2024 года в беседе с ИА Регнум отец Милохина рассказал, что сын хочет вернуться в Россию, несмотря на вероятный призыв в армию, но такой возможности у него пока нет.