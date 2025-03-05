Москва, 5 марта, 2025, 19:15 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафов до 500 тыс. рублей для иноагентов, игнорирующих требования Минюста.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Изменения вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях. За невыполнение законных требований госоргана, контролирующего соблюдение законодательства об иноагентах, граждан ожидает штраф до 50 тыс. рублей, должностных лиц — до 300 тыс. рублей. Юридических лиц будут штрафовать на сумму до 500 тыс. рублей.

Также увеличивается сумма штрафа за производство материалов и (или) их распространение иноагентами либо информации о деятельности без маркировки или с нарушением утвержденной формы маркировки. Ранее максимальное наказание за нарушение составляло до 30 тыс. рублей, теперь — до 50 тыс.

Также для иноагентов вводится полный запрет на осуществление просветительской или образовательной деятельности вне зависимости от возраста обучаемых. Ранее он касался лишь обучения несовершеннолетних. Согласно инициативе, если НКО признана иноагентом, то не сможет претендовать на получение статуса социально ориентированной.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 марта вступил в силу закон, обязывающий иноагентов зачислять на специальный рублевый счет доходы от продажи недвижимости и транспорта, процентов по вкладам, использования интеллектуальной деятельности. Воспользоваться денежными средствами можно будет только в случае снятия статуса иноагента.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что закон направлен на то, чтобы лишить предавших Россию лиц возможности обогащаться за счёт россиян и использовать против страны заработанные в ней средства.