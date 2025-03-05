Москва, 5 марта, 2025, 19:07 — ИА Регнум. Руководство Центробанка в качестве одной из мер борьбы с дропами, помогающими мошенникам обналичивать похищенные деньги, обсуждает введение ограничения числа банковских карт на одного человека. Об этом 5 марта заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Она участвовала в заседании по борьбе с кибермошенничеством, которое проводил президент РФ Владимир Путин. Глава ЦБ назвала дропов слабым звеном в мошеннических схемах и отметила важность борьбы с ними.

«Когда мы их выявляем, доводим сведения о них до банков, передаем данные в рамках расследования уголовных дел, и с прошлого года начали блокировать доступ их к дистанционному банковскому обслуживанию», — рассказала Набиуллина.

На вопрос президента, какие еще меры для борьбы с мошенничеством предлагает Центробанк, глава регулятора рассказала о возможном введении ограничений количества банковских карт. Она подчеркнула, что это не затронет интересы обычных граждан, так как им не нужно открывать сотни карт. Подобную меру уже используют в Казахстане.

«Второе, мы поддерживаем введение уголовной ответственности, которую предложили правоохранительные органы для дропов. Но беда заключается в том, что среди вот так называемых дропов много подростков, совсем молодых людей, которые даже не отдают себе отчет, во что их втягивают мошенники», — добавила Набиуллина.

Глава ЦБ считает, что в случае открытия банковской карты на несовершеннолетнего нужно, чтобы на это давали согласие родители. Также они должны иметь возможность получать выписки по операциям ребенка, чтобы увидеть подозрительные операции.

Как передавало ИА Регнум, замначальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов в феврале заявил, что в обналичивании с банковских счетов похищенных средств участвуют около 2 млн человек. К ним относятся дропы, которые предоставляют мошенникам свои карты для перевода средств, а также злоумышленники, которые с ними работают из-за рубежа. Это усложняет поимку преступников, так как требует сотрудничества с другими государствами, а многие страны Запада не идут на контакт.

При этом нередки случаи, когда правоохранители ловят тех, кто помогает мошенникам. Генпрокуратура РФ сообщила, что в 2024 году с владельцев банковских карт, на которые первично переводились похищенные средства, взыскали 1,5 млрд рублей. При этом преступники постоянно придумывают новые схемы.