Вашингтон, 5 марта, 2025, 18:58 — ИА Регнум. Крупнейшая частная энергетическая компания Украины ДТЭК ведет переговоры с США о больших поставках природного газа в Европу. Об этом 5 марта написала американская газета The Wall Street Journal.

Chmee2

«Настроение инвесторов изменилось. Я очень надеюсь, что в этом году ДТЭК объявит о нескольких сделках с иностранными компаниями… Нам нужен частный капитал, приходящий в Украину», — приводит издание слова главного исполнительного директора компании Максима Тимченко.

Также отмечалось, что ДТЭК уже импортировала первую партию американского топлива в Европу в 2024 году.

Как передавало ИА Регнум, 8 февраля глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина готова стать хабом для поставок сжиженного газа в Евросоюз. Он также добавил, что США поддерживает это стремление.

1 февраля компания «Нафтогаз Украины» приняла решение об импорте газа из-за практически опустевших хранилищ. Отмечалось, что объем импорта составил 100 млн кубометров, однако для обеспечения бесперебойного снабжения зимой может понадобиться в 10 раз больше, а сумма может дойти до €550 млн.

Ранее в связи с отказом киевского режима продлевать соглашение на транзит газа в ЕС Россия прекратила поставки. Президент РФ Владимир Путин отметил, что Украина наказывает Европу, а Москва всегда выступала за продолжение поставок топлива и деполитизацию экономических вопросов. Затем Венгрия и Словакия заявили о заинтересованности в газе из РФ и обвинили Украину в срыве переговоров по возобновлению транзита.