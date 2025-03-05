Вашингтон, 5 марта, 2025, 18:53 — ИА Регнум. Высокопоставленные чиновники администрации президента США Дональда Трампа провели закрытые переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским после его перепалки с американским лидером на встрече в Овальном кабинете. Об этом 5 марта сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Global Look Press/Jim LoScalzo — Pool via CNP/Consolidated News Photos

По словам источника издания, представители Трампа подчеркнули важность скорейшего налаживания отношений и призвали украинскую сторону возобновить переговоры до выступления Трампа перед Конгрессом вечером 4 марта.

Один из анонимных собеседников телеканала заявил, что среди участников закулисных переговоров был спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог.

По данным телеканала, после этих переговоров Зеленский написал пост в соцсети X, в котором заявил, что ему «досадно» из-за итогов встречи с Трампом. В нем глава киевского режима заявил, что готов работать над достижением мира под «сильным руководством» американского лидера.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля Зеленский в присутствии журналистов устроил перепалку с Трампом, когда последний потребовал от него согласиться на мирные переговоры и заявил, что в противном случае США «умывают руки». Зеленский, в свою очередь, высказался против прекращения огня и перемирия.

Он также попытался возражать главе Белого дома и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, позволив себе при этом даже нецензурную брань. После этого в США предложили Зеленскому либо извиниться за перепалку в Овальном кабинете, либо уйти в отставку.

3 марта Трамп заявил, что Зеленскому следует проявить большую признательность за поддержку, которую Киеву оказывают в Вашингтоне. В этот же день высокопоставленный чиновник в Белом доме заявил, что Зеленский должен извиниться перед администрацией Трампа на камеру, чтобы вернуться к переговорам.

4 марта около 4:30 мск военная помощь Украине от США прекратилась. При этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уточнила, что решение о том, возобновят ли США поддержку Украины, зависит только от Трампа.