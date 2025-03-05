Москва, 5 марта, 2025, 18:41 — ИА Регнум. Москве нужен цирк с передовыми технологиями, считает художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачёв.

Александр Демьянчук/ТАСС

«С трепетом слежу за историей с голосованием по строительству Большого московского цирка и с нетерпением жду результатов нового этапа, в котором примут участие дети», — сказал Куклачёв агентству городских новостей «Москва».

Он добавил, что знает по собственному опыту, насколько дети — взыскательные, искренние и благодарные зрители. «Очень часто мы забываем о том, что важно и интересно именно им, а не нам, взрослым. Мне кажется, что это будет первый опыт, когда при создании такого объекта учтут мнение всех заинтересованных групп», — подчеркнул Куклачев.

По его словам, тот факт, что уже сегодня город прислушался к позиции москвичей и принял решение о строительстве цирка в новом месте, говорит о том, что жители способны дружно и вместе развивать Москву, учитывая интересы разных групп. «Современный цирк с передовыми технологиями не просто нужен столице, он здесь необходим уже давно», — сказал он.

Юрий Куклачёв подчеркнул, что животным в новом здании цирка будет намного комфортнее. «И отдельное спасибо за это решение хочу сказать от имени своих любимых друзей — животных, у которых появятся более комфортные условия, просторные помещения», — подчеркнул Куклачев.

Он отметил, что животные — такие же значимые артисты любого цирка или театра животных, как и люди, хоть и не способны выразить словами свою благодарность или радость. «При обсуждении проекта нового цирка их содержанию и комфорту уделили особенное внимание — и за это совершенно точно будут признательны и слоны, и тигры, и обезьяны, и все остальные пушистые, крылатые и хвостатые артисты труппы», — добавил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пригласил горожан проголосовать за архитектурную концепцию нового Московского цирка на платформе «Активный гражданин». Планируется, что здание будет построено в Мневниковской пойме.