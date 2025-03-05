Москва, 5 марта, 2025, 18:55 — ИА Регнум. Актер Александр Милокостый обладал крепким здоровьем и никогда не лежал в больнице. До последних дней он выглядел совершенно здоровым человеком. Об этом ИА Регнум рассказала племянница скончавшегося советского артиста. Она также добавила, что единственное о чём жалел её дядя, что он так и не стал папой и не обзавёлся семьёй. В 90-х у Александра умер ребёнок, который прожил всего пару дней — малыш родился недоношенным.

Кадр из фильма Александр Милокостый в фильме «Адъютант его превосходительства», 1969 год.

Утром 5 марта стало известно о смерти знаменитого советского актера Александра Милокостого, который известен по фильму «Адъютант его превосходительства». Ему было 68 лет. Тело мужчины обнаружили правоохранительные органы, после того как вскрыли дверь его квартиры на Севастопольском проспекте в Москве. Накануне старший брат актера 79-летний Игорь Милокостый обратился в полицию с заявлением о том, что его брат Александр длительное время не выходит на связь.

В разговоре с журналистами ИА Регнум племянница известного советского актера рассказала, что её дядя практически никогда не болел и ни разу не лежал в больнице. По словам Екатерины Милокостовой, случившееся стало полной неожиданностью для их семьи.

«У моего дяди Александра Викторовича было крепкое здоровье, он почти никогда не болел и ни разу не лежал в больнице. Он выглядел нормально, как и всегда — ничего не предвещало беды. В последние годы он уже не работал, жил на свои сбережения от бизнеса и мой папа ему также помогал. То, что сейчас пишут, что якобы он умирал покинутый семьей — неправда! Они с моим отцом родные братья и не переставали общаться. Летом дядя Саша часто гостил на даче у моих родителей, они общались. Жил он действительно один, но только потому, что у него была своя квартира и он мог себе это позволить», — отметила племянница актера.

Также Екатерина рассказала, что после ухода Александра Милокостого из кинематографа, он не перестал любить кино.

«Дядя очень любил кино, искусство! Он очень скучал по съемочной площадке, всегда с теплотой вспоминал те дни и очень любил рассказывать про кино нам. Он всегда интересовался театром и кино. При этом я знаю, что после того, как он решил покончить с карьерой актера, он больше никогда к этому занятию не возвращался, не ходил на кастинги. Просто скучал. Почему именно он решил уйти из киноиндустрии — так и останется загадкой, он не говорил с нами об этом», — рассказала Екатерина.

По словам племянницы артиста, больше всего в жизни Александр Милокостый сожалел, что так и не обзавелся своей семьей. Мужчины был несколько раз женат, однако семейная жизнь не складывалась. Дети у актера так и не появились.

По данным СМИ, в 90-е годы первая жена Милокостого врач-гинеколог Наталья пыталась его убить. После 13 лет брака женщина узнала, что у актера появилась другая. Наталья решила избавиться от мужа и заказала его убийство за $5000. Правоохранительные органы узнали о готовящемся преступлении и помешали преступникам. Случившееся стало точкой в отношениях Александра Милокостого с первой женой. Он попытался построить отношения с любовницей Мариной. У пары появился ребенок, однако он родился недоношенным и вскоре скончался. После этого второй брак актера также распался.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве в возрасте 68 лет скончался советский актер Александр Милокостый. Он известен зрителю по ролям в кинокартинах: «Адъютант его превосходительства», «Трое», «Всадник без головы», «Повесть о человеческом сердце», «Мелодия на два голоса» и «Испанская актриса для русского министра». В 1989 году Александр Викторович ушел из актерской профессии и стал предпринимателем.