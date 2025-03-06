Курск, 6 марта, 2025, 08:41 — ИА Регнум. «Я действительно выгляжу как Дэдпул без маски»: рассказывает ИА Регнум обычный водитель рейсового автобуса из Курска Александр Малыхин, который во время поездки с гуманитарным грузом к жителям приграничных регионов едва не сгорел в собственной маршрутке. В тот день их автобус атаковали беспилотники типа «Баба-яга». Александр получил ожоги 40 процентов тела и был похож на вышеупомянутого героя комиксов. Двум его товарищам повезло меньше: один пропал без вести, второй скончался в больнице.

Из личного архива Водитель рейсового автобуса из Курска Александр Малыхин

Александру Малыхину 31 год. Он водитель рейсового автобуса, но после вторжения ВСУ в Курскую область Александр в свободное от работы время на собственном автобусе начал возить гуманитарную помощь в сёла и деревни, где ещё остались люди.

«Когда весной 2024 ВСУ подошли к Тёткино, то многие бросили свои дома и пербрались в Курск, Орёл, Тулу и другие города. Но многие и остались, в основном люди взрослые или пожилые. С продуктами у этих людей тяжело, потому что дорога часто обстреливалась — никуда не поехать, да и связи не было, потому что ВСУ перебили связь. Но я не мог бросить людей. Родные оставшихся в своих домах передавали мне продукты, письма и одежду для своих близких, и я садился в свой автобус и ехал к ним», — рассказывает Александр.

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Помимо гуманитарки Александр помогал вывозить людей из приграничных регионов на своём автобусе, но всё закончилось 18 августа 2024 года. В тот день двое волонтёров попросили Александра отвезти их с гуманитарным грузом к мирным жителям на приграничных территориях. Подъезжая к деревне «Сухая», автобус атаковали украинские дроны «Баба-яга».

«Били целенаправленно по рейсовому автобусу. У нас не было никаких военных обозначений», — говорит Александр.

Сначала ВСУ сбрасывали снаряды рядом колесами, а потом сверху автобуса начали кидать «зажигалки» (зажигательные боеприпасы). В итоге автобус побило осколками, и он начал гореть.

«Я начал бить окна, чтобы выбраться, но в салоне от огня был очень сильный жар, и они сами полопались во внутрь. Мы все втроем выбрались из горящего автобуса. Но я и Антон побежали в посадку, там были раненные наши солдаты и нас там встретили бойцы спецназа «Ахмат», обкололи обезболивающими и эвакуировали в Курск, а затем в Москву. А второй парнишка-волонтер побежал в другую сторону. Что с ним и где он, неизвестно до сих пор», — вспоминает Александр.

Из личного архива

Мужчина попросил у одного из военных телефон и позвонил отцу, чтобы сообщить о том, что их обстреляли. Жене звонить не хотел, чтобы она не нервничала.

«Она у меня молоденькая совсем. Ей 24 года. Она с сыном была дома. Она работает соцработником. Помогает старикам и инвалидам. Я никогда ей не говорил про то, что дорога обстреливается. Говорил, что езжу спокойно как и в мирное время», — поделился Александр.

Александра и Антона эвакуировали в Москву, в главный военный клинический госпиталь имени Н. Н. Бурденко. Спустя несколько дней Антон скончался, не приходя в сознание. Его наградили нагрудным знаком «Доброволец России» посмертно.

Александр Малыхин получил около 40% ожогов тела: обгорело лицо, туловище, руки, ноги.

Из личного архива

«Помню прислал жене фото из госпиталя. Она была в шоке. Сыну тоже сразу сказали, он даже не обратил внимание на ожоги, радовался, что папа жив. На остальное ему было все равно. Первое время у меня так сильно было видно ожоги, и когда приехала жена ко мне в госпиталь, у меня уже почернело лицо. Она увидела и заплакала. А я отшутился, что похож на шашлык. Глупая шутка, но надо было как-то намекнуть, что, якобы, травмы несерьезные, чтобы она меня и потом отпустила возить гуманитарку после выздоровления», — рассказывает Малыхин.

Мужчина и раньше попадал под обстрелы, но всегда переживал не за себя, а за автобус. На нем он ездил к людям, которых не смог бросить даже когда ВСУ вели прицельный огонь по любой движущийся технике и пытались захватить поселок Тёткино. На летнем видео, которое прислал Александр видно, за что на самом деле он переживает.

«Опять стрелять начали твари. Лишь бы автобус не разбили», — говорит Александр на видео.

Автобус все-таки сгорел. Александр копит деньги на новый, чтобы продолжать ездить к старикам в Теткино. В ближайших планах у Александра полное восстановление, покупка автобуса и наконец-то свозить жену и сына на море.