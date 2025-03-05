Лондон, 5 марта, 2025, 18:35 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 5 марта заявил, что не хочет, чтобы страна вступила в прямой конфликт с Россией, но выступает за отправку британских миротворцев на Украину.

РИА Новости/Алекс Макнотон

В ходе его выступления в палате общин лидер Консервативной партии Кеми Баденок отметила, что в случае отправки британских миротворцев на Украину будет риск их столкновения с российской армией.

«Это последнее, что кто-либо хочет видеть <…> Весь смысл обеспечения прочного мира и любого соглашения, если оно будет, в том, чтобы избежать конфликта», — ответил Стармер.

По мнению премьера, для любой сделки по мирному урегулированию нужно обеспечить гарантии для ее исполнения. Он также планирует продолжать работу с администрацией США, пытаясь добиться гарантий безопасности для Украины от американской стороны.

Как передавало ИА Регнум, газета The Wall Street Journal 23 февраля, заявила, что Британия и Франция в случае достижения мирного соглашения по Украине планируют направить туда 30 тыс. миротворцев. При этом они ожидают, что США окажут содействие европейским контингентам, например прикрывая их средствами ПВО, установленными в соседних странах.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал наглостью инициативу Британии и Франции, так как появление европейских миротворцев на Украине станет продолжением политики по науськиванию киевского режима против России. Ввод иностранного контингента будет означать, что для Москвы не исчезнут первопричины конфликта, подчеркнул министр.