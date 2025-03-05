Москва, 5 марта, 2025, 18:31 — ИА Регнум. Россия ответит на объявление Румынией российского военного атташе и его заместителя персонами нон грата. Об этом 5 марта заявили в МИД РФ.

ROBERT GHEMENT/EPA/TASS

«Россия даст соответствующий ответ», — сообщили «РИА Новости» в российском дипведомстве.

Ранее МИД Румынии заявил, что два российских дипломата объявлены в стране персонами нон грата.

14 октября прошлого года сообщалось, что дипломатический состав посольства России в Осло сократят в связи с требованием норвежской стороны. Уточнялось, что с 17 октября в составе консульского отдела посольства остается всего два дипломата.

1 августа МИД Молдавии заявил, что один из сотрудников посольства России в Кишиневе был объявлен персоной нон грата из-за скандала о шпионаже. Занимавшего тогда пост посла России в Молдавии Олега Васнецова вызвали в министерство иностранных дел республики, где отметили, что получили информацию и доказательства, «свидетельствующие о ведении на территории Молдавии российским дипломатом деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом». В связи с этим сотрудник посольства России должен покинуть республику.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот шаг еще одним проявлением агрессивного антироссийского курса Кишинева.